Torna in campo l'Argentina campione

Dopo aver vinto il Mondiale in Qatar contro la Francia, la Selecciòn sarà abbracciata a Buenos Aires e Cordoba: sfiderà prima Panama, poi Curaçao.

02-03-2023 23:55

A tre mesi di distanza dalla pirotecnica finale contro la Francia, valsa il terzo titolo iridato dopo la lotteria dei rigori, l’Argentina si godrà l’abbraccio del proprio pubblico nelle amichevoli contro Panama e Curaçao.

Si giocherà il 23 marzo al Monumental di Buenos Aires e il 28 marzo al Santiago del Estero di Cordoba: lo conferma il presidente dell’AFA Tapia.

Sfidare la truppa di un Lionel Scaloni fresco di rinnovo contrattuale inorgoglisce la Nazionale caraibica: “Siamo onorati di incontrare in un’amichevole la squadra che ha vinto il Mondiale” spiega il presidente della Federazione Ramiro Griffith “Curaçao raggiunge il suo migliore momenti sportivo; sarà un’esperienza unica, andremo a osservare l’Argentina in toto, come si allenano, come si comportano e ovviamente come giocano. Lavoreremo sodo per regalare gioia ai nostri abitanti, siamo orgogliosi che il nostro Paese viva un’opportunità tale”.