Torna Social Football Summit: è in versione interamente digitale

Social Football Summit, l’unico evento in Italia di livello internazionale dedicato alla Football Industry, annuncia l’edizione 2020, per quest’anno in versione totalmente online.

Una scelta dettata dal totale rispetto delle misure da adottare per il contenimento dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19.Dopo il successo delle precedenti edizioni e gli oltre 100 speaker e 2.400 partecipanti del 2019 procede l’organizzazione della nuova edizione.

Le date fissate per la terza edizione del Social Football Summit (SFS20) sono 17,18 e 19 novembre 2020, con una grossa novità: l’evento si sdoppia per dare vita al primo eSports Summit (ES20) che si svilupperà la settimana successiva in una due giorni, il 23 e 24 novembre.

Dopo un intero stage dedicato al mondo eSports lo scorso anno, per questa edizione online, al mondo eSports sarà dedicato un evento collaterale al Social Football Summit.

La partecipazione al Social Football Summit 2020 e all’eSports Summit saranno gratuite, previa iscrizione alla piattaforma che ospiterà l’evento.

Saranno 4 le aree tematiche discusse all’interno dei diversi panel della terza edizione del Social Football Summit:

Sponsorship and Marketing: storytelling, real-time marketing, brand authenticity. Digital transformation: fan engagement, digital strategy, e-commerce. Future Sports: eSports, artificial intelligence, smart venues, investment. Sports technology & OTT: content strategy, media rights, innovation.

Il Social Football Summit 2020 diventa il luogo ideale per discutere del futuro di un’industria che a causa dell’emergenza Covid.19 dovrà studiare e rielaborare un nuovo modello di business. Ora più che mai confrontarsi su una nuova visione della Football Industry diventa essenziale e l’organizzazione del Social Football Summit permette a professionisti e aspiranti di riunirsi in un unico posto digitale.

Durante la scorsa edizione, realizzata all’interno dello Stadio Olimpico di Roma, hanno partecipato in qualità di partner e/o speaker: FIFA, UEFA, FIGC, Lega Serie A, Lega B, Lega Pro, La Liga, Roberto Mancini, Luigi De Laurentiis, Walter Sabatini, Reset Group, Insuperabili Onlus, Giorgio Chiellini, Twitter, Facebook, YouTube, Sky Sport, TIM, AlmavivA, BIP, Macron, Chelsea, Bayern Monaco, Inter, Roma, Lazio, Napoli, Fiorentina, Parma, Cagliari, Galatasaray, Siviglia e molti altri.

Tutte le novità, l’elenco degli speaker, le informazioni sulle modalità di collaborazione e iscrizione e l’intero programma, saranno disponibili sul sito ufficiale di #SFS20.

VIRGILIO SPORT | 12-11-2020 10:49