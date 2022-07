Toronto sempre più italiana: Bernardeschi prossimo alla firma

14-07-2022 20:30

Non c’è 2 senza 3. Sembra essere questo il mantra della sessione di mercato che vede protagonista il Toronto FC nei confronti della Serie A italiana, prossima a perdere un altro giocatore dopo gli addii di Lorenzo Insigne e Domenico Criscito proprio alla volta del Canada.

Il prossimo italiano ad approdare in MLS, secondo quanto rivela Gianluca Di Marzio di Sky Sport, dovrebbe essere Federico Bernardeschi. L’ex Fiorentina e Juve è pronto dunque a passare dall’altra parte dell’Atlantico, per legarsi con la ricca società canadese.

Le cifre del contratto non sono ancora note, ma il trasferimento dovrebbe essere ormai una formalità per il Campione d’Europa in carica con la Nazionale italiana.

Nelle quattro stagioni bianconere, Bernardeschi non ha certamente entusiasmato per rendimento: 188 presenze ufficiali con la Vecchia Signora, raccogliendo un bottino di 12 reti e 24 assist. Troppo poco, se si considerano i 40 milioni investiti dalla dirigenza juventina. Certo, tante volte è stato adattato in ruoli non propriamente nelle sue corde: ha giocato da esterno a tutta fascia, a volte anche da mezz’ala… Ma nonostante l’impegno innegabile, non si può nascondere che Bernardeschi alla Juventus sia stato un fiasco. Ora l’Azzurro cerca il rilancio in MLS, a 28 anni.

