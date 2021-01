Toto Wolff: "Bottas molto sfortunato"

Il boss della Mercedes Toto Wolff ha di nuovo preso le difese di Valtteri Bottas: “Non c’è assolutamente nessun motivo per mettere in discussione un pilota come Valtteri Bottas. Ha avuto un livello di prestazioni molto alto. Non si può dubitare di lui dal momento che ha weekend davvero incredibili con performance di alto livello. Bottas ha ricevuto troppi ‘colpi bassi’ dalla malasorte nell’ultima stagione, certamente più di quanti ne meritasse”.

“Alcuni suoi risultati non sono stati dettati da un calo di prestazioni, ma solo dalla sfortuna. Penso che avrebbe potuto conquistare diverse vittorie in più con un pizzico di sorte. E ottenendo quelle il campionato sarebbe rimasto aperto molto più a lungo“, sono le parole riportate da Formulapassion.

OMNISPORT | 12-01-2021 08:04