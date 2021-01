Toto Wolff: "Leclerc? Non l'abbiamo visto in una vettura top"

Il boss della Mercedes Toto Wolff ha risposto alla provocazione di Chris Horner, che ha detto che Verstappen è già più forte di Hamilton: “Christian Horner non può fare a meno di provocare dietro le quinte, ma fa parte del gioco.I l futuro appartiene ai giovani piloti, prima o poi gareggeranno l’uno contro l’altro al volante della stessa vettura e allora vedremo chi è il migliore. Si può giudicare chi sia il migliore in griglia soltanto se si verifica la possibilità di correre ad armi pari. Non abbiamo potuto per ora vedere Hamilton contro Russell, oppure Russell contro Hamilton, e non abbiamo nemmeno potuto vedere Leclerc in una vettura top”.

“Nella mia personale classifica di piloti Perez è molto in alto, ho grande considerazione di lui, credo che la Red Bull sarà un’avversaria tosta per quanto concerne la classifica costruttori e non vedo l’ora di vedere come andrà la sfida tra Verstappen e Perez. In questo 2021, poi, la Honda spingerà al massimo nell’ultima stagione da costruttore impegnato in F1 in veste ufficiale”, le parole ad Orf.

