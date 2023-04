Lo riferisce il patron Levy

29-04-2023 12:09

Il Tottenham non vuole cedere facilmente Harry Kane. L’attaccante britannico è molto richiesto in Europa ma soprattutto in Premier League. Secondo quanto indicato dal Daily Mail, il proprietario degli Spurs Daniel Levy non ha alcuna intenzione di vendere il capitano della propria squadra al Manchester United o al Chelsea.