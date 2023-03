Tottenham, Kulusevski risponde a Conte: "Futuro già deciso"

L'ex juventino ha parlato della sua esperienza a Londra e delle dichiarazioni rilasciate dal tecnico nei giorni scorsi.

22-03-2023 18:55

Il Tottenham è nell’occhio del ciclone dopo l’ultimo show in conferenza stampa di Antonio Conte. Il futuro del tecnico è sempre più lontano da quello degli Spurs, mentre Dejan Kulusevski ha spiegato a Sky la posizione sul proprio futuro: “La situazione di Conte non influirà sull’opzione di acquisto del club per me, assolutamente no. Voglio restare agli Spurs, ovviamente”.

Su Conte, Kulusevski ha aggiunto: “Le sue parole non mi offendono. A volte non gioco bene e mi prendo le responsabilità. Rispetto le sue parole, mi ha aiutato molto. È stato importante e lo rispetto. Era deluso come lo siamo noi e lo dobbiamo accettare”. Sul possibile esonero: “Non so cosa sarà, ma le cose cambiano. Poi devi essere pronto per il cambiamento e la vita andrà avanti”.