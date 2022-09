Tottenham, Lucas Moura: "Questo potrebbe essere l'anno giusto per il titolo"

28-09-2022 17:06

Lucas Moura è fiducioso che il Tottenham possa lottare per il titolo della Premier League in questa stagione sotto la guida di Antonio Conte, affermando che “questo è l’anno giusto” per lanciare la sfida al campionato dopo tanti anni al top.

Gli Spurs sono rimasti imbattuti nelle prime sette partite stagionali di Premier League e possono passare in testa alla classifica sabato se battono i rivali dell’Arsenal all’Emirates Stadium.

Il duo del nord di Londra, insieme ai campioni in carica del Manchester City, ha guidato la carica nelle prime settimane della stagione, mentre Liverpool, Chelsea e Manchester United hanno avuto molti più problemi.

Il City è il favorito agli occhi di molti, mentre le credenziali di Spurs e Gunners sono ancora in discussione, ma Moura insiste sul fatto che la sua squadra sarà in corsa quest’anno fino alla fine per vincere il titolo:

“Ad essere onesti, di tutte le stagioni in cui sono stato qui, penso che questa sia quella in cui abbiamo le migliori possibilità, quella in cui abbiamo le maggiori aspettative”, ha detto a Stats Perform. “Penso che possiamo [contendere il titolo] grazie alla qualità della rosa, alla qualità dell’allenatore e della squadra nel suo complesso- La squadra si è rafforzata in questi anni ed è diventata sempre più forte sulla scena nazionale e mondiale”.