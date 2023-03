La conduttrice dell'Isola dei famosi, come riportano i rumors di questi giorni, potrebbe rilasciare l'attesa intervista a Silvia Toffanin per lanciare la nuova edizione del suo programma

Se così è, se vi pare a breve assisteremo alla girandola delle testimonianze per l’udienza che dovrebbe sancire l’atto conclusivo della guerra dei Rolex, che vede contrapposti in aula Francesco Totti e Ilary Blasi in unn dialettica che non è mai stata propria degli ex coniugi.

Sempre sotto i riflettori, sempre al centro della scena ma mai così esposti. Ilary e Totti si rivedranno, verosimilmente, il 14 marzo prossimo quando inizierà ufficialmente la causa di separazione.

Totti-Blasi: la separazione, attesa per il 14 marzo

Queste date da cerchiare in rosso, sono quelle che, fuori da una simbologia, costituiranno i passi verso la definizione dei confini dei rispettivi spazi per il per sempre capitano della Roma e la conduttrice dell’Isola che, fino a questo momento, ha sempre affidato a Instagram e al suo avvocato, Alessandro Simeone, le sue valutazioni.

La scelta di non replicare di Ilary

Anche quando Totti ha deciso di rompere il silenzio (per davvero) in quell’intervista concessa a Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera che fanno genere a sé, Ilary non ha replicato attraverso canali ufficiali sperando evidentemente che arrivasse il momento propizio epr affidare ai media una sua narrazione degli avvenimenti.

Di lei ora conosciamo la vita sentimentale, quanto sia distante dalla scelta del marito legato a Noemi Bocchi, con la quale ha creato una famiglia allargata. La presentatrice è concentrata sul suo lavoro e sulla messa in onda, per aprile, della prossima edizione de l’Isola e proprio in quella circostanza forse deciderà di affidare all’amica Silvia Toffanin qualche dichiarazione.

Il ritorno dell’Isola e la necessità di rompere il silenzio

D’altronde, cosa che è stata ripescata anche dal settimanale Nuovo, Ilary sembrava convinta di rispondere a Silvia Toffanin, alla quale è legata da una lunga amicizia, quelle sensazioni e quelle premesse che hanno indotto Blasi e il suo entourage a prendere una simile decisione.

La presentazione della nuova edizione del reality che conduce, come da programma, costituirebbe anche il presupposto a una versione meno edulcorata degli avvenimenti che si sono susseguiti e che hanno portato i rapporti tra gli ex a precipitare in un vortice di avvocati, indiscrezioni comparse su autorevoli quotidiani e quella produzione abbondante di notizie collaterali.

Nuova fase per la conduttrice dell’Isola

Lunedì 17 aprile parte una nuova era, per Ilary, sia sul piano professionale sia a livello di immagine pubblica.

Proprio a Verissimo, a poche settimane dai due comunicati che hanno stracciato una comunicazione edificata sul matrimonio Totti-Blasi, aveva protetto dalle indiscrezioni e dai rumors insistenti la sua famiglia, o forse la separazione, ancora in un momento che consentiva di ipotizzare un tavolo delle trattative tra le parti.

L’attesa per la verità di Blasi: i temi aperti

Una sequenza di smentite ardite, forse dovute. Quando e se si presenterà di nuovo davanti alle telecamere Ilary, sarà per rispondere ma forse senza soddisfare appieno gli interrogativi che inevitabilmente crescono. Il suo nuovo compagno, ad esempio, sul quale rimane una certa curiosità, innegabile. L’amicizia franca e trasparente con Teo Mammuccari (che ha rotto con Davide Parenti, ideatore de Le Iene) e quella decisamente più pericolosa con Tamara Pisnoli, ex moglie di Daniele De Rossi condannata di recente.

L’emergere delle conflittualità, dolorose e altrettanto prevedibili su quanto condiviso in 20 anni di vita in comune, tra lei e Totti si abbineranno a nodi altrettanto difficili da sciogliere. E che Ilary potrebbe volere, scientemente, rimangano tali.

