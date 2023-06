Tour: Cavendish, “so di avere un lavoro da fare e lo farò”

Una sua vittoria porterebbe i successi nella corsa francese a 35 e sarebbe il nuovo record della Grande Boucle

30-06-2023 09:08

Domani Mark Cavendish prenderà parte al suo ultimo Tour de France. Nelle sue tredici partecipazioni ha collezionato due maglie verdi e 34 vittorie, lo stesso numero di quelle vinte da Eddy Merckx. Ma alla fine del Tour potrebbe aver scritto una nuova pagina di storia, con una nuova vittoria. E allora riuscirebbe ufficialmente a cancellare il record del Cannibale.

Ma il campione dell’Astana Qazaqstan Team è pienamente consapevole della portata storica di una sua nuova vittoria? “Non lo so. È stato divertente correre al Tour e mi ha regalato ricordi incredibili. Voglio solo godermi quest’ultima volta. Non lo so davvero, se mi rendo conto di questo, voglio solo pensare a vincere, mi dispiace” ha risposto in conferenza stampa dopo 18 secondi di silenzio.

Un Tour a cui si approccia come a qualsiasi altro. “È la stessa cosa ogni anno – afferma – e, anche se questo è l’ultimo, sarà sempre la stessa cosa. So di avere un lavoro da fare e lo farò”.