Tour de France, oggi 11° tappa da Clermont-Ferrand a Moulins: tornano protagonisti i velocisti

Tutti contro Jasper Philipsen in una frazione che propone solo una prima parte un po’ ondulata e un finale spianato per chi farà la volata. Una possibile sorpresa? Occhio a Van Aert

12-07-2023 07:45

Stavolta la fuga non dovrebbe avere via di scampo: il Tour arriva al giro di boa e da Clermont-Ferrand muove verso Moulins, sul cui traguardo pianeggiante è probabile che a darsele di santa ragione saranno ancora le ruote veloci.

Tutti contro Jasper Philipsen, insomma, in una frazione che propone una prima parte un po’ ondulata, con due brevi salite di quarta categoria (Cote de Chaptuzat-Haut e Cote du Mercurol, entrambe al 5% di pendenza media) e poi un’ultima asperità sempre di quarta categoria, la Cote de la Croix Blanche, quando dal traguardo mancheranno una settantina di chilometri scarsi.

Il racconto della 6° tappa del Tour de France 2023: il percorso

A quel punto, al netto della lieve salitella che porterà la carovana gialla a Gipcy, ci sarà solo da controllare l’eventuale fuga della prima ora e fare in modo che nell’ultima parte i treni dei velocisti entrino in azione.

Senza più Cavendish, che medita già di prolungare la sua avventura nel ciclismo di un’altra stagione per provare a centrare la vittoria numero 35 al Tour (l’Astana ha provato già a convincere il britannico a pensarci su: difficile che possa però tornare sui suoi passi), saranno Groenewegen, Jacobsen e Pedersen i rivali più accreditati del belga, a meno che Van Aert non decida di gettarsi nella mischia e lasciare una zampata dopo aver dato già una grossa mano in salita a Vingegaard.

La classifica generale dopo la decima tappa

Per i big di classifica, poco o nulla da segnalare: al netto di qualche schermaglia, la giornata dovrebbe scorrere via senza grossi patemi d’animo.

Jonas Vingegaard(Jumbo Visma) 42h33’13”. Tadej Pogacar(Team UAE Emirates) +17”. Jay Hindley (Bora Hansgrohe) +2’40”. Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) +4’22”. Pello Bilbao (Bahrain Victorius) + 4’34”. Adam Yates (Team UAE Emirates) +4’34”. Simon Yates (Team Jayco Alula) +4’44”. Tom Pidcock (Ineos Granadiers) +5’26”. David Gaudu (Groupama FDJ) +6’01”. Sepp Kuss (Jumbo Visma) +6’45”.