Tour de France 2022, Froome: “Speciale pensare che sarà la mia decima partecipazione”

01-07-2022 12:19

Archiviati i problemi e le noie fisiche con cui ha avuto a che fare negli ultimi anni, il britannico della Israel – Premier Tech, sta finalmente bene e potrà cominciare dunque la Grand Boucle con grandi ambizioni.

Come riporta “Spaziociclismo” il ciclista nativo di Nairobi fa il punto della situazione a poche ore dall’inizio del Tour. “Mi sento molto bene e pronto per il mese che mi aspetta. Immagino che ci sarà una prima settimana molto insidiosa con la partenza in Danimarca, e con possibile nervosismo nelle tappe pianeggianti con il rischio dei ventagli su un ponte di circa 10 chilometri e credo che sia molto interessante. Poi avremo la tappa con le pietre, molto simile alla Parigi – Roubaix, ma meno brutale mentre la settimana dopo, nella settima tappa cominceranno le salite, con un traguardo che per me è un bel ricordo: La Planche des Belles Filles dove ho vinto la mia prima frazione al Tour nel 2012. Poi avremo una seconda settimana molto dura dove si deciderà buona parte della lotta per la classifica”.

A proposito di quel giorno fatidico di dieci anni fa…Chris Froome proprio nell’edizione numero 109, “festeggia” le sue dieci partecipazioni alla Grande Boucle. “Quest’anno è speciale per me anche perché sarà il mio decimo Tour de France. È incredibile pensare che ho una decina di Tour de France corsi alle spalle. Quanto tempo ho passato in strada, quanto ad allenarmi, tante stagioni in cui è stato il mio principale obiettivo. È speciale soprattutto in questo anno in cui sono tornato dove sono adesso dopo il terribile incidente tre anni fa“.