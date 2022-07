Tour de France, ancora Pogacar! Bruciati Vingegaard e Roglic

08-07-2022 17:54

Tadej Pogacar da urlo! Ancora una volta lo sloveno non lascia scampo ai suoi rivali e vince la tappa di La Planche des Belles Filles, rimontando in grande stile su Jonas Vingegaard, che aveva provato ad anticipare, ma che si è dovuto accontentare della seconda posizione. Terzo Primoz Roglic.

Si tratta della seconda vittoria in questa edizione del Tour per Pogacar, l’ottava in carriera. Solo negli ultimi metri l’allungo decisivo dello sloveno, che ha rimontato non solo Vingegaard ma tutto il gruppo di testa. Compreso Lennard Kämna, quarto, ma che fino agli ultimi metri ha condotto una grande gara in fuga.

Le dichiarazioni di Pogacar a fine tappa

“Vincere oggi su questo traguardo per me era un grande obiettivo. Era nella mia mente già da quando avevano svelato il percorso di questa edizione del Tour de France” – le parole della Maglia Gialla, subito dopo la vittoria ottenuta alla Planche des Belles Filles, località che peraltro gli aveva già portato bene nell’edizione del 2020. Prosegue poi, palrando del rivale Vingegaardi: “L’attacco di Jonas è stato molto forte. Ma mi sono detto: dopo che i miei ragazzi avevano lavorato tutto il giorno, dovevo spingere al massimo fino al traguardo. Penso che sia uno degli scalatori più forti del mondo in questo momento, probabilmente il migliore, e ha una squadra molto forte. Anche io sto andando bene, ma questo è il ciclismo e le cose possono cambiare da un momento all’altro”.

Tour de France 2022: Pogacar guida la classifica generale

1. Tadej Pogacar 24h43’14”

2. Jonas Vingegaard +35”

3. Geraint Thomas +1’10”

4. Adam Yates +1’18”

5. David Gaudu +1’31”

6. Romain Bardet +1’32”

7. Tom Pidcock +1’35”

8. Neilson Powless +1’37”

9. Enric Mas +1’43”

10. Daniel Martínez +1’55”

11. Nairo Quintana +2’06”

12. Aleksandr Vlasov +2’41”

13. Primoz Roglic +2’45”

18. Damiano Caruso +3’33”

19. Mattia Cattaneo