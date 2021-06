Tour de France: caduta fatale, Soler si ritira dalla corsa

Coinvolto in una caduta quasi irreale, per la dinamica che l’ha provocata: una tifosa che si è affacciata sulla carreggiata per mostrare un cartello a favore di telecamera. E a pagare il prezzo più salato per l’episodio è Marc Soler, costretto a dire addio al Tour de France 2021.

Lo spagnolo della Movistar, infatti, ha riportato un infortunio alla mano che gli impedirà di prendere parte alla seconda tappa. Si tratta, secondo ‘Cadena Cope’, di una lesione che fortunatamente non renderà necessaria un’operazione chirurgica. È però sufficiente a provocare il ritiro di Soler, che sempre a causa di una caduta aveva dovuto salutare in anticipo il Giro d’Italia un mese fa.

OMNISPORT | 26-06-2021 22:04