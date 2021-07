Tour de France, Cavendish fa 33

Continua la rincorsa a Eddy Merckx da parte di Mark Cavendish. Il velocista della Deceuninck-Quick-Step, lanciato impeccabilmente dai propri compagni di squadra, ha infatti conquistato a Valence il terzo successo al Tour de France 2021, un’affermazione che lo porta ora a una sola vittoria di distanza dal record del “Cannibale”.

In una frazione piuttosto semplice ma resa complicata nel finale dal forte vento, il britannico ancora una volta non ha tradito le attese dimostrando di avere lo spunto migliore fra i velocisti ancora in corsa alla Grande Boucle.

Alle sue spalle, Wout van Aert si è dovuto accontentare della piazza d’onore mentre il connazionale Jasper Philipsen (3°) ha ottenuto il quarto piazzamento tra i primi tre in questo Tour. Solo 17° invece Sonny Colbrelli, vittima di una foratura nella parte conclusiva della tappa e costretto a spendere molte energie per rientrare prima del rush finale.

In classifica generale, nessun cambiamento nelle posizioni di vertice con Tadej Pogacar sempre saldamente in maglia gialla.

ORDINE D’ARRIVO 10ª TAPPA

1 MARK CAVENDISH DECEUNINCK-QUICK-STEP 04h 14′ 07”

2 WOUT VAN AERT JUMBO – VISMA S.T.

3 JASPER PHILIPSEN ALPECIN – FENIX S.T.

4 NACER BOUHANNI TEAM ARKEA – SAMSIC S.T.

5 MICHAEL MATTHEWS TEAM BIKEEXCHANGE S.T.

6 MICHAEL MØRKØV DECEUNINCK-QUICK-STEP S.T.

7 ANDRÉ GREIPEL ISRAEL START-UP NATION S.T.

8 PETER SAGAN BORA – HANSGROHE S.T.

9 ANTHONY TURGIS TOTALENERGIES S.T.

10 CEES BOL TEAM DSM S.T.

06-07-2021