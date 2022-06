Tour de France, Dainese vuole sfruttare l’occasione

28-06-2022 16:52

Alberto Dainese è carico e pronto a lanciarsi con grande motivazione nel primo Tour de France della carriera. Lo sprinter italiano infatti, dopo il Giro d’Italia concluso con la perla del successo di tappa a Reggio Emilia, è stato selezionato dal Team DSM per prendere parte anche alla Grande Boucle, palcoscenico dove il classe 1998 farà di tutto per ben figurare.

“Lo sapevo da qualche tempo e sono contento che sia finalmente ufficiale. Nel cuore c’è sempre il Giro che è la gara di casa che sognavo sin da bambino, ma mediaticamente parlando il Tour è tanta roba. L’ho sempre visto come una macchina gigantesca” ha dichiarato Dainese a Tuttobiciweb.

“In squadra ci sono atleti fortissimi, degli autentici campioni, ma la questione volate sarà tutta riservata a me. Purtroppo quest’anno per noi velocisti non ci sono tantissime possibilità, ma cercherò di sfruttarle tutte al meglio. Le prime a mio avviso sono le migliori per me […] e poi non dimentichiamoci che c’è il grande arrivo agli Champs Elysée, a differenza della altre grandi corse a tappe quello è il vero stimolo per tutti i velocisti per arrivare fino alla fine” ha proseguito il nativo di Abano Terme indicando dove potrebbe lasciare il segno.