Tour de France: entro domani la scelta su Pinot

La Groupama FDJ valuterà oggi se inserire la maglia azzurra del Giro nella formazione per la corsa a tappe francese

12-06-2023 16:01

È ancora incerta la presenza di Thibaut Pinot al Tour de France 2023. La Groupama FDJ scioglierà la riserva tra questa sera e domani. Dopo il buon Giro d’Italia disputato, il corridore aveva espresso il suo desiderio di essere al via della corsa francese, considerando anche che questa è la sua ultima stagione. Il capitano della squadra dovrebbe essere David Gaudu, ma la prestazione al Giro del Delfinato non è stata come ci si aspettava. “Oggi per me è impossibile dare una risposta – ha dichiarato il general manager della squadra Marc Madiot a RMC Sport – Dobbiamo fare una riflessione con l’intera squadra, analizzare e soppesare i vantaggi e gli svantaggi della presenza di ciascun corridore. Non si può decidere solo sulla base dell’affetto che si può decidere per questo o quel corridore. Quello che conta è essere pragmatici e lavorare per essere il più efficaci possibile per ottenere il miglior risultato”. E proprio oggi è prevista una riunione dello staff della squadra per effettuare una valutazione sulla composizione della squadra per la Grande Boucle.