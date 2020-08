Tour de France: "Forse non si arriverà fino a Parigi"

Il Tour de France sta per partire nell’incertezza più totale. I contagi da Coronavirus in Francia sono esplosi, e molti non sono certi che la competizione arriverà fino in fondo: “Proveremo ad arrivare fino in fondo, a Parigi. Ma nessuno sa cosa succederà”, sono le parole del manager della Ineos-Grenadiers David Brailsford in conferenza stampa.

La Ineos schiera al via il campione in carica Egan Bernal: “Che il Tour si corra è importante ma a un certo punto se in un dato momento vediamo che ci sono troppi rischi per i corridori, le squadre, la società, sarà necessario tenerne conto con responsabilità”.

OMNISPORT | 28-08-2020 15:25