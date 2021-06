Tour de France, Froome dovrebbe partecipare in veste di gregario

Al Giro del Delfinato il miglior risultato fatto registrare da Chris Froome è stato il 39° posto nella sesta tappa, un piazzamento che ha certificato come l’ex corridore del Team Sky non sia assolutamente vicino ai livelli di competitività ammirati in passato.

Nonostante questo, sulle strade della breve corsa a tappe francese il keniano bianco ha lottato e provato a dare una mano ai compagni, atteggiamento questo che in seno alla Israel Start-Up Nation è stato notato e che, a breve, potrebbe valere a Froome un’insperata convocazione per il Tour de France.

Lunedì prossimo, infatti, la formazione israeliana dovrebbe svelare la selezione per la prossima Grande Boucle e nella rosa dei convocati, stando alle ultime indiscrezioni, alla fine dovrebbe esserci anche quello del nativo di Nairobi il quale però, in caso di partecipazione, sarà al via con chiari compiti da gregariato.

“La sua combattività e dedizione sono da ammirare” ha affermato a La Derniere Heure il DS Rik Verbrugghe.

“Il suo attuale livello però non basta per poter pensare ad una buona classifica o a vincere una tappa, ma il Tour può essere un ulteriore passaggio nel suo processo di recupero, anche con lo sguardo rivolto alla Vuelta a España.

Se andrà al Tour non sarà lui il capitano. La squadra è costruita attorno a Mike Woods che sta pensando alla classifica genale, con Dan Martin che punterà alle vittorie di tappa” ha spiegato chiaramente l’ex corridore belga.

OMNISPORT | 11-06-2021 12:17