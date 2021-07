Tour de France: il borsino dei favoriti dopo la seconda settimana

Archiviata anche la seconda settimana della Grande Boucle, è ora di iniziare a tirare qualche somma e di andare a scoprire nel dettaglio il borsino dei favoriti quando siamo giunti al secondo ed ultimo giorno di riposo.

Nonostante i primi assaggi di Pirenei, la classifica non è cambiata: la Grande Boucle, almeno in chiave vittoria sembra essere già chiusa. Tadej Pogacar si è rivelato davvero inattaccabile. Lo sloveno si sta avviando verso il secondo successo consecutivo nella più importante corsa a tappe al mondo.

Successo quasi messo in ghiaccio già nella prima parte della corsa (nella quale sono usciti di scena causa cadute Primoz Roglic e Geraint Thomas). Per lo sloveno praticamente, sarà una settimana di attesa verso l’arrivo trionfale a Parigi.

Ma dietro a cominciare da chi vuol salire sul prestigioso podio c’è davvero tanta bagarre. Sette corridori racchiusi in meno di tre minuti. Dalla seconda alla nona posizione tutti possono ambire a salire su uno dei due gradini che restano liberi verso Parigi. Occhio a possibili fughe da lontano che possono far saltare il banco.

Vista anche la cronometro in programma sabato, due corridori su tutti sembrano essere avvantaggiati: stiamo parlando di Rigoberto Uran (EF Nippo) e Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), che hanno come punto di forza la prova contro il tempo. Il veterano colombiano sta andando avanti come di consueto con gran regolarità in salita, il danese invece è la vera e propria sorpresa sulle montagne. Chi dovrà provarci assolutamente, vista anche la squadra a disposizione, è Richard Carapaz: l’ecuadoriano della Ineos Grenadiers proverà sicuramente il tutto per tutto sulle prossime ascese per giocarsi il podio.

