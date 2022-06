Tour de France, Jumbo-Visma al via con una formazione spaziale

21-06-2022 12:33

Come annunciato, la Jumbo-Visma sarà una delle corazzate al prossimo Tour de France. La compagine giallonera infatti si schiererà al via da Copenaghen col chiaro intento di puntare alla maglia gialla di Parigi, obiettivo questo che avranno sia Primoz Roglic che Jonas Vingegaard.

I due potranno contare, nella lotta per la vetta della generale, su corridori di altissimo livello visto che, come gregari, avranno al loro fianco Christophe Laporte, Sepp Kuss, Steven Kruijswijk, Tiesj Benoot e Nathan Van Hooydonck, tutta gente che in salita e sul passo è capace di fare la differenza.

La selezione sarà completata poi da Wout van Aert, vero e proprio jolly che in Francia sarà impegnato nella doppia missione di aiutare i capitani e lottare per la maglia verde.

Manca dunque all’appello Rohan Dennis, la cui esclusione certamente non può che far rumore viste le qualità in dote al due volte iridato contro il tempo.