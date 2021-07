Tour de France, Kuss: "Senza parole, ero motivato"

La 15esima tappa del Tour de France è dello statunitense Sepp Kuss. Queste le dichiarazioni rilasciate al termine della frazione: “E’ incredibile, non ho parole. Ho sofferto tantissimo in questo Tour, non trovavo il colpo di pedale giusto. Oggi ero davvero motivato perché si arrivava vicino a casa mia, c’erano la mia famiglia e la mia ragazza a vedermi oggi. Volevo fare un regalo a loro”.

Sul percorso: “Conoscevo molto bene la salita e sapevo che dovevo muovermi all’inizio perché il tratto più duro era là. Van Aert ha fatto un lavoro fantastico per me, non potevo sbagliare. E’ dura per la mia squadra correre con appena cinque rappresentanti, ma oggi siamo stati perfetti e, da adesso in poi, darò il massimo per Vingegaard“.

OMNISPORT | 11-07-2021 21:14