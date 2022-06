Tour de France, perquisito degli inquirenti l'hotel della Bahrain Victorious

30-06-2022 13:44

La polizia ha perquisito l’hotel in cui alloggia il Team Bahrain Victorious alla vigilia del Tour de France su richiesta dei procuratori francesi.

L’irruzione nelle prime ore di questa mattina è avvenuta solo tre giorni dopo che alcuni corridori e membri dello staff del Team Bahrain Victorious erano stati sottoposti a perquisizioni nelle loro abitazioni private.

La Procura di Marsiglia ha avviato un’indagine sulle accuse di doping rivolte al Team Bahrain Victorious durante il Tour 2021.

Il Team Bahrain Victorious ha dichiarato lunedì che “in nessun momento la squadra è stata informata dei progressi, dei risultati o ha ricevuto un feedback sull’indagine”, in seguito alle perquisizioni della polizia all’inizio di questa settimana.

Il team ritiene che la tempistica delle perquisizioni sia stata condotta con l’obiettivo di “danneggiare intenzionalmente la reputazione della squadra” e “indubbiamente getta un’ombra di dubbio sullo scopo dell’indagine” a così breve distanza dall’inizio del Tour 2022, che inizierà a Copenaghen nella giornata di domani.

Un comunicato della squadra afferma che: “In seguito alla perquisizione della polizia nelle case di alcuni membri dello staff e dei corridori lunedì, l’hotel del Team Bahrain Victorious è stato perquisito dalla polizia danese su richiesta dei procuratori francesi questa mattina alle 5:30. Gli agenti hanno perquisito tutti i veicoli della squadra, le stanze dello staff e dei corridori. La squadra ha collaborato pienamente con tutte le richieste degli agenti e la perquisizione è stata completata entro due ore. Non sono stati sequestrati oggetti alla squadra. In seguito alla perquisizione della polizia, la squadra non vede l’ora di concentrarsi sulla corsa ciclistica più grande e più bella del mondo, il Tour de France. La squadra non farà ulteriori commenti sull’argomento”.