Tour de France, Pogacar torna a dettar legge: tappa e maglia per lo sloveno

07-07-2022 17:10

Dopo la bella prova di ieri sulle pietre della Roubaix dove aveva mostrato di avere una condizione più che invidiabile, Tadej Pogacar batte un sonoro doppio colpo al Tour de France andando a conquistare successo parziale e maglia gialla sul traguardo di Longwy, sede d’arrivo della sesta tappa.

Lo sloveno, bi-campione uscente, non ha lasciato scampo agli altri rivali per la generale nel tortuoso ed impervio finale disegnato dagli organizzatori distanziando tutti con uno sprint senza storia.

Alle sue spalle si sono dovuti accontentare delle posizioni di rincalzo Michael Matthews (2°) e David Gaudu (3°), con Wout van Aert che invece, dopo aver speso quasi tutta la giornata in fuga, ha concluso molto distante dai primi cedendo così il simbolo del primato.

In chiave Italia, 26° posto per Damiano Caruso e 31° per Mattia Cattaneo, quest’ultimo miglior azzurro in classifica generale a 1’12” dal nuovo leader.

Di seguito l’ordine d’arrivo e la classifica generale aggiornata dopo la sesta frazione.

1. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates) – 4:27:13

2. Michael Matthews (AUS/BikeExchange) – s.t.

3. David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) – s.t.

4. Thomas Pidcock (GBR/Ineos Grenadiers) – s.t.

5. Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) – s.t.

6. Dylan Teuns (BEL/Bahrain-Victorious) – s.t.

7. Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma) – s.t.

8. Daniel Felipe Martínez (COL/Ineos Grenadiers) – s.t.

9. Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) – s.t.

10. Romain Bardet (FRA/DSM) – s.t.

Classifica generale

1. Tadej Pogacar (SLO/UAE Emirates) – 20:44:44

2. Neilson Powless (USA/EF-EasyPost) a 0:04

3. Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma) a 0:31

4. Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) a 0:39

5. Thomas Pidcock (GBR/Ineos Grenadiers) a 0:40

6. Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) a 0:46

7. Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) a 0:52

8. Daniel Felipe Martínez (COL/Ineos Grenadiers) a 1:00

9. Romain Bardet (FRA/DSM) a 1:01

10. David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) a 1:02