Tour de France, Pogacar: "Vingegaard ha dimostrato di essere il più forte"

21-07-2022 21:54

Il Tour de France 2022 si è di fatto deciso nell’ultima tappa pirenaica con arrivo a Hautacam. Tadej Pogacar ha perso 1’08” dalla maglia gialla Jonas Vingegaard e il suo distacco nella classifica generale è ora salito a 3’26”. Il danese della Jumbo-Visma è così a un passo dal suo primo Tour in carriera.

Una giornata difficile per lo sloveno dell’UAE Team Emirates, che è anche caduto: “Ho dato tutto, il secondo posto è stato il massimo. Non è bello cadere, è stata solo colpa mia – così Pogacar -. Jonas è stato fortissimo oggi e immagino che il Tour sia finito. Ha dimostrato di essere il più forte in questo Tour”.