Tour de France, oggi 16° tappa da Passy a Combloux di 22 km: la crono per misurare Vingegaard e Pogacar

Ennesimo duello senza esclusione di colpi tra i due campioni: lo sloveno partirà due minuti prima della maglia gialla, e presumibilmente l’arrivo del danese avverrà nel medesimo tempo

18-07-2023 09:08

Giornalista sportivo a tutto campo, in grado di maneggiare con cura tante discipline e coglierne gli aspetti più rilevanti. Vent'anni d'esperienza sul campo non hanno spento la fiamma della curiosità, né la voglia di conoscere ed esplorare l'universo sconfinato dello sport

Risolutiva non può esserlo, perché alla fine mancheranno comunque altre 4 tappe che potrebbero riscrivere la storia di uno dei Tour più incerti ed avvincenti degli ultimi anni. Ma di sicuro la cronometro tra Passy e Combloux, 22 chilometri non propriamente adatti agli specialisti delle corse contro il tempo, promette di dire tanto sull’esito finale della corsa.

E sarà l’ennesimo duello senza esclusione di colpi tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar: quest’ultimo partirà due minuti prima della maglia gialla, e presumibilmente l’arrivo del danese avverrà nel medesimo tempo.

Vingegaard e Pogacar, a voi la scena

Perché non si prevedono grosso distacchi: impossibile fare pronostici, perché una crono così atipica (altimetria ondivaga nella prima fase, poi finale un po’ più in salita) potrebbe prestarsi a mille interpretazioni.

A cronometro negli ultimi anni i confronti diretti tra i due sono stati sempre combattuti, con tempi molto simili e scarti davvero minimi a fare a volte dell’uno, a volte dell’altro. Per quanto visto negli ultimi giorni, forse Vingegaard è uscito un po’ più carico dalla tre giorni alpina, avendo rintuzzato ogni attacco di Pogacar. Che pure in una prova contro il tempo cosi atipica potrebbe esaltarsi, eccome, recuperando quei 10 secondi che oggi lo separano dal rivale.

Il racconto della 16° tappa del Tour de France 2023: il percorso

Sarà la Côte de Soudans, strappo di 1300 metri all’8,5% che bisognerà affrontare con il giusto piglio, ad aprire il percorso della crono. Poi breve discesa verso Passy Chef-Lieu e in seguito la strada tornerà a scendere fino a Sallanches, dove inizierà il segmento del percorso più favorevole agli specialisti, con cinque chilometri totalmente pianeggianti, per lo più su lunghi rettilinei, fino a Domancy, dove comincerà l’ascesa finale verso i 6,3 km della Côte de Domancy, che proporrà una pendenza media del 9,4% e tratti spesso in doppia cifra.

16° tappa del Tour de France 2023: a chi è favorevole

Crono, come detto, non propriamente adatta agli specialisti: vorrebbe conquistarla Wout Van Aert, ma gli ultimi km non lo aiutano. Difficile che possano farcela Bjerg, Kung o Cavagna, mentre tra gli uomini di classifica Rodriguez correrà in difesa ma su un terreno a lui amico, provando a tener dietro i gemelli Yates.

Alla fine però tutti guarderanno Pogacar e Vingegaard: lo sloveno partirà alle 16,58, alle 17 in punto la maglia gialla. Mezz’ora dopo se ne saprà di più su chi potrà indossarla a Parigi.

Fonte:

La classifica dopo la 15esima tappa

Jonas Vingegaard resiste all’attacco di Tadej Pogacar e porta a dieci i secondi di distacco sullo sloveno. Per la gialla è corsa a due.