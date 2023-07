Tour de France oggi 14° tappa da Annemasse a Morzine di 151,8 km: scalatori a rapporto, si fa sul serio

Tappa non lunghissima (151 km) ma con ben 5 GPM, di cui solo il primo (Col de Saxel) di terza categoria. Poi tre ascese di prima categoria e, soprattutto, il Col de Joux Plane. Oggi Giulio Ciccone deve fare qualcosa

Le fatiche del Grand Colombier da un lato, la voglia di provare a mettere pressione sui rivali dall’altra.

Se il venerdì è stato un antipasto, con un’unica vera asperità posta nei 15 chilometri finali, la tappa che porta i corridori a Morzine è destinata a riscrivere molte delle posizioni di vertice del Tour. Si parte da Annemasse e si giunge a destinazione dopo 151,8 km.

Il racconto della 14° tappa del Tour de France 2023: il percorso

Non necessariamente quella legata alla maglia gialla, anche se tra abbuoni e imboscate per Vingegaard potrebbe rivelarsi complicato tenere il vessillo del primato in classifica: Pogacar e il Team UAE Emirates ieri hanno lavorato sodo, magari guadagnando poco all’arrivo ma dimostrando di voler fare sul serio.

Tappa non lunghissima (151 km) ma con ben 5 GPM, di cui solo il primo (Col de Saxel) di terza categoria. Poi tre ascese di prima categoria e soprattutto l’ultima, cioè il Col de Joux Plane, con la vetta posta a -12 dal traguardo (e per chi passa prima ci sono 8 secondi di abbuono), cui si arriverà in discesa a tutta velocità.

I favoriti della tappa di oggi

Sarà una corsa a due tra Vingegaard e Pogacar oppure potrà arrivare la fuga? Possibile anche la seconda opzione, specie se ci capiterà dentro qualche scalatore vecchia maniera (Giulio Ciccone, è la tua occasione).

Di sicuro però la lotta per le prime posizioni monopolizzerà gran parte delle attenzioni e promette spettacolo.

La classifica dopo la 13sima tappa

Il Grand Colombier qualche sconquasso l’ha creato. Grand Colombier si avvicina ulteriormente alla maglia gialla, Jonas Vingegaard, ora distante solo 8”.

Jonas Vingegaard(Jumbo Visma) 42h33’13”. Tadej Pogacar (Team UAE Emirates) +9”. Jay Hindley (Bora Hansgrohe) +2’51”. Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) +4’48”. Adam Yates (Team UAE Emirates) +5’03”. Simon Yates (Team Jayco Alula) +5’04”. Pello Bilbao (Bahrain Victorius) + 5’25”. Tom Pidcock (Ineos Granadiers) +5’35”. David Gaudu (Groupama FDJ) +6’52”. Sepp Kuss (Jumbo Visma) +7’11”.