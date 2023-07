Tour de France, oggi 13° tappa da Chatillon-Sur-Chalaronne a Grand Colombier di 138 km. Arrivano le Alpi

Occasione ghiotta per gli scalatori puri: l'unica vera asperità di giornata, fuori categoria, presenta circa 18 chilometri di ascesa senza possibilità di riprendere fiato

14-07-2023 08:00

Giornalista sportivo a tutto campo, in grado di maneggiare con cura tante discipline e coglierne gli aspetti più rilevanti. Vent'anni d'esperienza sul campo non hanno spento la fiamma della curiosità, né la voglia di conoscere ed esplorare l'universo sconfinato dello sport

Arrivano le Alpi, e gli uomini di classifica scaldano di nuovo i motori. Pensare che sarà tutta una lotta tra Vingegaard e Pogacar, però, è forse azzardato: la 13esima frazione del Tour, lunga appena 138 chilometri, rappresenta un’opportunità per tantissimi corridori, anche se chiaramente l’attenzione sarà tutta rivolta alla lotta per la maglia gialla.

Che vivrà sul Grand Colombier uno dei momenti più incerti ed appassionati di tutta la corsa in territorio francese: unica vera asperità di giornata, fuori categoria e con circa 18 chilometri di ascesa praticamente senza possibilità di riprendere fiato.

Il racconto della 13° tappa del Tour de France 2023: a chi è favorevole

Occasione ghiotta per gli scalatori puri, che non dovranno nemmeno dannarsi troppo l’anima (loro e le rispettive squadre) per tenere la tappa controllata nei primi 115 chilometri.

Fonte:

Tutto lascia pensare che la corsa esploderà sulle ultime rampe, con tanti duelli destinati ad animare più tappe in una.

Occhio poi alla cabala: chi ha vinto o è passato per primo sul Grand Colombier è poi arrivato in maglia a pois anche a Parigi. Tappa breve ed esplosiva: chi cerca spettacolo, certamente troverà modo per essere ripagato.

La classifica alla 12esima tappa

Vingegaard e Pogacar hanno risparmiato energie anche in vista dell’appuntamento odierno: cominciano le salite alpine e difficilmente, dopo il Grand Colombier, la classifica continuerà a raccontare quel che dice adesso.

Jonas Vingegaard(Jumbo Visma) 42h33’13”. Tadej Pogacar(Team UAE Emirates) +17”. Jay Hindley (Bora Hansgrohe) +2’40”. Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) +4’22”. Pello Bilbao (Bahrain Victorius) + 4’34”. Adam Yates (Team UAE Emirates) +4’34”. Simon Yates (Team Jayco Alula) +4’44”. Tom Pidcock (Ineos Granadiers) +5’26”. David Gaudu (Groupama FDJ) +6’01”. Thibau Pinot (Groupama FDJ) +6’33”.