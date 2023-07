Tour de France, oggi 12° tappa da Roanne a Belleville-en-Beaujolais di 168,8 km

Giunge il momento dei cacciatori di tappe. Bettiol e Moscon su un terreno così ondulato avrebbero più di una ragione per poter pensare in grande

13-07-2023 09:47

Giornalista sportivo a tutto campo, in grado di maneggiare con cura tante discipline e coglierne gli aspetti più rilevanti. Vent'anni d'esperienza sul campo non hanno spento la fiamma della curiosità, né la voglia di conoscere ed esplorare l'universo sconfinato dello sport

Cacciatori di tappe, a voi. Da Roanne a Belleville-en-Beaujolais non ci sarà da sorprendersi troppo se la fuga di giornata andrà in porto. Perché il percorso offerto dalla frazione è quanto di più desiderabile da chi ama le lunghe gittate: un GPM dopo soli 20 chilometri, giusto per scaldare le gambe, e poi altri quattro strada facendo, con i più duri (Col de la Corix Montmain e Col de la Croix Rosier) posti rispettivamente a 55 e 25 chilometri dall’arrivo, entrambi di seconda categoria.

Il racconto della 12° tappa del Tour de France 2023: il percorso e le difficoltà

La tappa perfetta per chi avrà voglia e gambe per tentare la fuga da lontano, col gruppo dei migliori che sarà intento a controllarsi, piuttosto che a badare a chi cercherà gloria.

Ma attenzione a pensare che nel gruppo maglia gialla tutto filerà liscio senza pensieri e preoccupazioni: proprio le tante asperità di giornata potrebbero far venire in mente alle squadre più forti di provare a studiare piani alternativi e rosicchiare secondi preziosi, specie nel finale relativamente mosso, con arrivo in leggera salita.

Chi sono i favoriti

Con le Alpi che già si scorgono all’orizzonte (il week-end sarà bello carico di attese), magari non esporsi troppo ai pericoli potrebbe essere comunque consigliato. Difficile, per non dire impossibile, pensare a un arrivo adatto alle ruote veloci: Philipsen la quarta zampata l’ha data a Moulins e per un po’ dovrà attendere che a far festa sia qualcun altro. E gli italiani? Bettiol e Moscon su un terreno così ondulato avrebbero più di una ragione per poter pensare in grande.

La classifica dopo l’11esima tappa

Tutto invariato da qualche giorno: il giallo di Vingegaard è insidiato innanzitutto da Pogacar che resta attardato di 17”.

Jonas Vingegaard(Jumbo Visma) 42h33’13”. Tadej Pogacar(Team UAE Emirates) +17”. Jay Hindley (Bora Hansgrohe) +2’40”. Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) +4’22”. Pello Bilbao (Bahrain Victorius) + 4’34”. Adam Yates (Team UAE Emirates) +4’34”. Simon Yates (Team Jayco Alula) +4’44”. Tom Pidcock (Ineos Granadiers) +5’26”. David Gaudu (Groupama FDJ) +6’01”. Sepp Kuss (Jumbo Visma) +6’45”.