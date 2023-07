Tour de France oggi 9° tappa: da Saint Leonard de Noblat a Puy de Dome di 182.5 km. Occhio ai fuochi d'artificio

Il Puy de Dome non è una salita, è una vera e propria sfida contro se stessi, oltre 13 chilometri a quasi l’8% di pendenza media. Più che possibile un testa a testa tra Vingegaard e Pogacar

09-07-2023 08:00

C’è un vulcano che attende di eruttare, anche se soltanto in senso metaforico: il Puy de Dome non è una salita, è una vera e propria sfida contro se stessi, oltre 13 chilometri a quasi l’8% di pendenza media (ma negli ultimi 4 chilometri si sfiora il 12%) che il caldo potrebbe far sembrare ancora più impervia.

Un arrivo col botto per chiudere una prima parte di Tour che ha già regalato scossoni, sorprese, ribaltoni e tante, forse anche troppe emozioni, almeno per quelle che erano le abitudini della prima settimana di corsa.

Il racconto della 9° tappa del Tour de France 2023. Percorso e difficoltà

Logico attendersi una lotta tra fuoriclasse, ciò che Vingegaard e Pogacar hanno dimostrato appieno di essere: saranno presumibilmente loro due a giocarsi la vittoria di tappa, a meno che non vada in porto una fuga da lontano (ipotesi non così scontata) approfittando dei tre GPM previsti prima dell’ultima salita di giornata.

I favoriti di giornata

Probabile che ci si giocherà tutto nella parte conclusiva, con i Jumbo Visma a dettare il ritmo in salita (Kelderman e Kuss uomini chiave per la maglia gialla) e gli UAE Emirates pronti a sostenere la maglia bianca finché non scoppierà la bagarre.

Possibili protagonisti gli scalatori di casa, da Romain Bardet a David Gaudu, così come Thibau Pinot (che cerca un ultimo acuto al Tour prima del ritiro dalle corse, previsto a fine 2024) e quel Guillarme Martin sin qui rimasto ai margini nelle prime tappe di montagna.

Jay Hindley potrebbe approfittarne per rafforzare la sua terza posizione in classifica dagli attacchi di Carlos Rodriguez e Simon Yates, quest’ultimo reduce da un finale di tappa nel quale ha lasciato 47 secondi per una banale caduta. Qualcuno proverà a rischiare, anche perché lunedì finalmente arriva il primo giorno di riposo.

La classifica dopo l’ottava tappa

Tutto invariato dopo l’ottava tappa vinta da Pedersen. Vingegaard in maglia gialla e Pogacar primo inseguitore con 25” di ritardo.

1) Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) 34h09’38”

2) Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) +25”

3) Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) +1’34”

4) Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) +3’30”

5) Adam Yates (UAE Team Emirates) +3’40”

6) Simon Yates Team Jayco AlUla 8″ 4:01

7) David Gaudu Groupama – FDJ 4:03

8) Romain Bardet Team dsm – firmenich 4:43

9) Thomas Pidcock INEOS Grenadiers

10) Sepp Kuss Jumbo-Visma 5:28