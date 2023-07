Tour de France, oggi 8° tappa da Libourne a Limoges di 200 km. Fuga possibile ma occhio ai big

Il percorso odierno non pare prestare il fianco alla selezione tra gli uomini di classifica ma i protagonisti dovrebbero essere i cosiddetti “cacciatori di tappa”

08-07-2023 08:00

Giornalista sportivo a tutto campo, in grado di maneggiare con cura tante discipline e coglierne gli aspetti più rilevanti. Vent'anni d'esperienza sul campo non hanno spento la fiamma della curiosità, né la voglia di conoscere ed esplorare l'universo sconfinato dello sport

La prima settimana vede lo striscione del traguardo, ma il week-end si apre con una tappa decisamente complicata. Una di quelle che non faranno selezione tra gli uomini di classifica, ma dove i protagonisti saranno i cosiddetti “cacciatori di tappa” che proveranno ad anticipare il gruppo, e di conseguenza anche le ruote veloci.

Il racconto dell’8° tappa del Tour de France 2023

Da Libourne a Limoges, dopo 200 chilometri, ci sarà da battagliare soprattutto dopo i primi 120 chilometri, tutti pianeggianti. Poi con la Cote di Champs-Romain, salita di poco meno di 3 chilometri al 5,2%, si aprirà una conformazione altimetrica decisamente più ondulata, con altre due asperità (Col de Masmont e Cote de Condat sur Vienne) di poco superiore al chilometro di ascesa, ma con pendenze medie superiori al 5%.

Fonte:

Fonte:

Vingegaard in maglia gialla

La maglia gialla Jonas Vingegaard lascerà fare, a meno che qualche big (improbabile) non voglia andare in fuga sin dalle prime battute. Dovesse essere riassorbita la fuga, allora occhio ai finisseur: Van Aert e van der Poel su tutti, ma anche Pedersen, Alaphilippe e Pidcock, a meno di non affidarsi ai soliti velocisti trainati da Philipsen.

La classifica generale dopo la settima tappa

Il danese, 26 anni classe 1996, resta leader della graduatoria generale con 25” di vantaggio su Pogacar. Nessun italiano nella top ten.

1. Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) 29h57’12”

(Jumbo Visma) 29h57’12” 2. Tadej Pogacar (Team UAE Emirates) +25”

(Team UAE Emirates) +25” 3. Jay Hindley (Bora Hansgrohe) +1’34”

(Bora Hansgrohe) +1’34” 4. Simon Yates (Team Jayco Alula) +3’14”

(Team Jayco Alula) +3’14” 5. Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) +3’30”

(Ineos Grenadiers) +3’30” 6. Adam Yates (Team UAE Emirates) +3’40”

(Team UAE Emirates) +3’40” 7. David Gaudu (Gorupama FDJ)+4’03”

(Gorupama FDJ)+4’03” 8. Romain Bardet (Team DSM Firmenich) +4’43”

(Team DSM Firmenich) +4’43” 9. Tom Pidcock (Ineos Granadiers) + 4’43”

(Ineos Granadiers) + 4’43” 10. Sepp Kuss (Jumbo Visma) +5’28”