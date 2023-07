Tour de France, oggi 15° tappa da Les Gets Les Portes Du Soleil a Saint Gervais Mont-Blanc di 179 km: Giulio Ciccone, pensaci tu

Le rampe più dure saranno tutte concentrate nei chilometri finali: prima la breve ascesa del Cote de Amerands, 2,7 km al 10,9%, poi dopo una breve tregua l’ascesa finale fino al traguardo

16-07-2023 08:05

Il caldo che ha accompagnato la tre giorni sulle Alpi è il fattore che potrebbe rimescolare una volta di più le carte nell’ultima tappa di montagna della seconda settimana, quella che porterà la carovana gialla in cima a Saint Gervais Mont-Blanc, con un finale che promette una volta di più spettacolo.

La 15esima tappa parte da Les Gets Les Portes Du Soleil e si conclude dopo 179 km: si annuncia l’ennesimo finale da brividi.

Perché le rampe più dure ancora una volta saranno tutte concentrate nei chilometri finali: prima la breve ascesa del Cote de Amerands, 2,7 km al 10,9%, poi dopo una breve tregua l’ascesa finale fino al traguardo, con il tratto più duro posto nei tre chilometri finali.

Ma da sgobbare ci sarà anche a metà tappa con le salite ravvicinate del Col de la Croix Fry (11,3 km al 7%), seguito immediatamente dal Col de Aravis (4,4 km al 5,8%). Insomma, altra tappa per scalatori, e altro scontro annunciato tra Vingegaard e Pogacar.

Tra i favoriti c’è anche Ciccone

Sulla carta è una tappa che ben si addice anche a un Giulio Ciccone che sin qui non è ancora riuscito a trovare il guizzo giusto per poter lottare fino in fondo per una vittoria di tappa. Con la tappa che chiude il trittico alpino il Tour andrà al secondo e ultimo giorno di riposo con più certezze e la testa già rivolta alla crono di martedì, destinata ad alimentare una volta di più strategie e ambizioni dei due grandi attori in lotta per il primato.

La classifica generale dopo la 14esima tappa

Jonas Vingegaard resiste all’attacco di Tadej Pogacar e port a dieci i secondi di distacco sullo sloveno. per la gialla è ormai corsa a due.

VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 57:47:28 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 0:10 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 4:43 HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 4:44 YATES Adam UAE Team Emirates 5:20 KUSS Sepp Jumbo-Visma 8:15 YATES Simon Team Jayco AlUla 8:32 BILBAO Pello Bahrain Victorious 8:51 GALL Felix AG2R Citroën Team 12:26 GAUDU David Groupama FDJ 12:56