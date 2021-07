Tour de France, van Aert: "Fiero di quello che abbiamo ottenuto"

Gran bella rivincita di van Aert nell’ultima crono del Tour de France 2021. Vittima di un terribile infortunio nella prova contro il tempo dell’edizione 2019 della Grande Boucle, oggi il Campione belga domina tutti e si porta a casa il secondo successo in questa edizione della corsa francese. Un ottimo segnale in vista dei Giochi di Tokyo per il vicecampione del mondo di entrambe le specialità su strada.

Al termine della tappa, dopo la cerimonia di premiazione, la soddisfazione di van Aert è davvero immensa:

“Vincere una crono al Tour de France è sempre stato uno dei grandi obiettivi della mia carrieraNegli ultimi due giorni mi sono focalizzato pienamente su questo obiettivo e sono felicissimo di esserci riuscito. Confrontandolo con la prima crono questa era più pedalabile e veloce, quindi con la mia stazza era più adatta, perché la prima era più esplosiva. È stata una giornata perfetta!”.

Il corridore belga prenderà l’aereo domani subito dopo la conclusione per andare a Tokyo ad affrontare i Giochi Olimpici, e dunque cerca di trarre delle conclusioni per se e per la propria squadra:

“È stato un Tour de France molto difficile per la mia squadra, ma sono molto fiero di quello che abbiamo ottenuto, con tre vittorie di tappa e il secondo posto di Jonas in classifica generale”.

OMNISPORT | 17-07-2021 19:05