Tour de France, Vingegaard campione: "Nessuno può togliermi tutto questo"

24-07-2022 22:16

Adesso è certezza: Vingegaard ha vinto il Tour de France 2022. Al termine dell’ultima tappa, il danese ha manifestato tutta la sua gioia nell’intervista ad Eurosport: “Finalmente posso dire di aver vinto il Tour, è incredibile. Niente può più andare storto, ora sono seduto qui con mia figlia e ho vinto. Sono senza parole. La corsa più importante del mondo, la più grande che si possa vincere – ha continuato Vingegaard -, ed io l’ho vinta. Nessuno potrà mai togliermi questo”.

Vingegaard ha sempre creduto in se stesso: “Sapevo di poter lottare per la vittoria, ci ho sempre creduto, ma solo dopo Hautacam ho iniziato a pensare di potercela fare davvero. Ricordo di aver pensato che solo se qualcosa fosse andato veramente storto non avrei potuto vincere il Tour”.

Infine, Vingegaard ha ringraziato i suoi tifosi connazionali e svelato i prossimi programmi: “È stato incredibile vedere così tanti danesi arrivati qui per vedermi correre con la Maglia Gialla. Sono molto grato a loro per il supporto dato oggi e in tutte le tre settimane. Significa tanto per me. Prossimi programmi? Martedì sarò in Olanda (dove ha sede la Jumbo-Visma), mercoledì andrò a Copenaghen e finalmente giovedì tornerò a casa. Da venerdì spero di essere sul divano per un’intera settimana”.