Tour de ski: Pellegrino terzo a Oberstdorf nella 20 km di fondo

04-01-2023 13:31

Ancora sul podio l’Italia del fondo. E ancora grazie a Federico Pellegrino, che chiude terzo in Germania, a Oberstdorf, andando per la sesta volta quest’anno in Coppa del mondo tra i primi tre. Non solo, è la terza volta che ci riesce in questo 17esimo Tour de ski, nella 20 km di fondo a tecnica libera. La competizione arriva ora in Italia, da venerdì in Val di Fiemme con l’ascesa del Cermis che assegnerà i 400 punti di Coppa.

La vittoria è andata al norvegese Johannes Klaebo, che supera di 2 secondi proprio l’azzurro e il connazionale Skar. In classifica finale, a tre tappe dalla fine e con una Sprint classica da disputare a Lago di Tesero, Pellegrino è secondo a soli 12 secondi da Klaebo. Francesco De Fabiani è 13esimo a 1’24”, 21’esimo Didi Neckler a 1’57” . Oggi Defabiani ha chiuso solo 18esimo a 10”8.