Tour, Ewan fa doppietta. Paura per Fugslang

Colpo da maestro di Caleb Ewan nella 16a tappa del Tour de France. Il velocista australiano della Lotto-Soudal si è infatti aggiudicato una volata regale a Nimes, beffando fuoriclasse della specialità come Viviani e Sagan.

Il corridore veneto è partito troppo tardi, lo slovacco è chiuso e Ewan può trionfare partendo addirittura dalla settima posizione. Secondo successo in quest’edizione del Tour per l’australiano che aveva già alzato le braccia a Tolosa. Invariata la classifica generale con Julian Alaphilippe che resta in maglia gialla.

Da segnalare la bruttissima caduta di cui è stato protagonista Jakub Fuglsang. Il danese è andato a terra quando il gruppo procedeva a circa 40 km/h: scosso, è salito in ambulanza, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Fugslang occupava la nona posizione in classifica.

SPORTAL.IT | 23-07-2019 20:06