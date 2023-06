Tour: la partenza da Firenze genera 20 milioni di euro

La stima è stata effettuata dal Centro studi turistici. Il Grand Depart sarà il 28 giugno 2024

21-06-2023 13:33

Il 28 giugno 2024 è prevista la partenza dal Tour de France da Firenze. Un risultato importante per il capoluogo toscano, conosciuto nel mondo per la sua storia, le sue bellezze artistiche e paesaggistiche oltre che per la sua enogastronomia. Nonostante ciò, da non sottovalutare è l’impatto economico che tale appuntamento avrà sull’economia della zona. Secondo il direttore Alessandro Tortelli del Centro Studi Turistici, come riporta Spaziociclismo, grazie al Grand Depart “nell’area fiorentina potrebbe essere generato un prodotto interno lordo aggiuntivo pari a 20 milioni di euro”.