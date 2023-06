Tour: McEwen, “Vingegaard il mio favorito”

Secondo il tre volte vincitore della maglia verde Merckx continuerà ad avere il record di vittorie di tappa anche al termine della Grande Boucle

30-06-2023 08:50

Il favorito per il Tour de France di Robbie McEwen (3 maglie verdi in carriera) è Jonas Vingegaard. “È il campione uscente e si presenta al via al termine di una preparazione perfetta. La battaglia con Pogacar sarà ancora più serrata dell’anno scorso, mi aspetto un Tadej più forte rispetto a quello visto al Tour 2022” spiega a Tuttobiciweb. La voce tecnica di Eurosport non crede invece che Cavendish riuscirà a battere il record di vittorie di tappa detenuto da Merckx. “Non penso – afferma – che Mark sarà in grado di vincere una tappa, ma so che dirlo aumenterà la sua chance”.