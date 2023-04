Tour of The Alps, Kamna esulta: "Prove di Giro d'Italia soddisfacenti"

Il tedesco della Bora-hansgrohe vince l'ottava corsa della carriera e guarda alla 'Corsa Rosa': "Dura difendere la vittoria di Hindley".

19-04-2023 21:51

A Brentonico San Valentino Lennard Kamna ha centrato l’8o successo della carriera, bissando la tappa vinta nell’edizione 2022 del Tour of The Alps.

L’alfiere della Bora-hansgrohe non può che manifestare felicità per come la squadra stia approcciando il Giro d’Italia, vinto un anno fa da Jay Hindley: “Un grande risultato, sono soddisfatto di come ha lavorato la squadra, arriveremo in ottima forma al Giro d’Italia; è importante che io e Aleksandr Vlasov stiamo trovano i tempi giusti, la mia condizione cresce. Spero di fare un grande Giro d’Italia, la preparazione è la medesima, ma ho lavorato sull’aspetto mentale per evitare gli alti e bassi che mi hanno penalizzato. Non sarà facile emulare il risultato di un anno fa, io cercherò di rimanere a galla in classifica generale”.