Tour of The Alps: tappa e maglia a Yates

La seconda tappa del Tour of The Alps (da Innsbruck a Feichten im Kaunertal, 121,5 km) la conquista Simon Yates. Il britannico conquista tappa e maglia e si pone così come uno dei favoriti del Giro d’Italia in partenza l’8 maggio da Torino.

Yates ha mantenuto il vantaggio maturato sull’ultima salita al Piller Satter fino alla fine: ha concluso con quarantuno secondi sul russo Pavel Sivakov. Ancora dietro, a 58 secondi, il gruppetto con Vlasov, Daniel Martin e Cepeda.

Domani terza tappa da Imst a Naturno di 162 chilometri.

OMNISPORT | 20-04-2021 16:32