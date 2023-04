Tour of the Alps, va all'austriaco Muhlberger la terza tappa

Dopo l'ottima scalata di Passo Pramadiccio, il giovane Giulio Pellizzari chiude al terzo posto in volata: Geoghegan Hart controlla la classifica generale.

20-04-2023 17:46

Nella terza tappa del Tour of the Alps vince a Predazzo l’alfiere della Movistar Gregor Mühlberger, che regola in volata Torstein Træen e il classe 2003 Giulio Pellizzari, autore sulla salita di Passo Pramadiccio di una stilettata (20″ guadagnati) ‘rientrata’ nella discesa; chiude settimo Marco Frigo, il gruppo con il leader della generale Tao Geoghegan Hart arriva oltre tre minuti.

Ordine d’arrivo

1. Gregor Mühlberger (Movistar) in 4h16’53”

2. Torstein Træen (Uno-X) s.t.

3. Giulio Pellizzari (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) s.t.

4. Patrick Konrad (Bora-hansgrohe) +40″

5. Stefan De Bod (EF Education-EasyPost) s.t.

6. Oscar Rodriguez (Movistar) s.t.

7. Marco Frigo (Israel-PremierTech) s.t.

8. Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën) s.t.

9. Mark Donovan (Q36.5) s.t.

10. Antonio Pedrero (Movistar) s.t.

Generale

1. Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) in 15h41’54”

2. Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) +22″

3. Jack Haig (Bahrain-Victorious) +28″

4. Jefferson Cepeda (EF Education-EasyPost) +36″

5. Lorenzo Fortunato (Eolo-Kometa) +38″

6. Lennard Kämna (Bora-hansgrohe) +45″

7. Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe) +49″

8. Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) +56″

9. Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) +58″

10. Felix Gall (AG2R Citroën) +1’20”