Tour, si ritira il campione in carica Bernal

Flop del campione in carica del Tour de France Egan Bernal, che ha deciso di ritirarsi dalla Grande Bouce. Il ciclista colombiano dice addio proprio prima della 17esima tappa, una frazione alpina con arrivo in salita al Col de la Loze.

Bernal, fuori dalla lotta per la maglia gialla, era crollato sul Gran Colombier e in classifica si trovava al sedicesimo posto a 19 minuti dalla maglia gialla Primoz Roglic: “Non volevo che finisse così, ma è la decisione giusta date le circostanze. Ho il rispetto più grande per questa corsa, sto già pensando a tornare nei prossimi anni”.

OMNISPORT | 16-09-2020 09:29