Trade Irving-Westbrook, gli Spurs tendono una mano?

08-07-2022 18:57

Kyrie Irving ha comprato casa a Los Angeles ed è stato in città nelle ultime ore, le voci di un suo possibile nuovo approdo alla corte di King LeBron James sono tornate a far molto rumore.

La trattativa però è tutt’altro che semplice, considerato il cap ingolfato dei gialloviola. I 47 milioni di Russell Westbrook, in tal senso, pesano non poco. E non è un mistero che i Lakers abbiano provato già a rifilare il numero 0 ex Wizards e Thunder a tutte le altre 29 franchigie NBA, tra le quali ovviamente i Brooklyn Nets dello stesso Irving.

A sorpresa, secondo Bleacher Report, potrebbero essere i San Antonio Spurs a salvare capra e cavoli e rendere tutti felici e contenti. Tutti… Meno Russell Westbrook forse. Perché il piano degli Spurs sarebbe questo: ottenere scelte insieme all’MVP NBA del 2017, per poi risolvere con lui il contratto e lasciarlo free agent. I Lakers avrebbero così il magine salariale per firmare Irving e rinforzare l’organico ulteriormente, mentre Brooklyn potrebbe ottenere asset e scelte sia dagli Spurs che dagli stessi Lakers.