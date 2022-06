13-06-2022 14:58

Era Samuele Micarelli, figlio del collaboratore tecnico di Marco Giampaolo, Fabio, il ragazzo di 21 anni appena morto nel tragico incidente stradale consumatosi alle 4 del mattino lungo la provinciale 22 tra Ponti e Torrone, a Camerino (Macerata).

Una tragedia avvenuta per causa ancora da accertare: la Fiat 500 sulla quale sedevano quattro ragazzi, ha sbandato per poi uscire di strada e terminare la propria corsa contro un albero senza lasciare scampo a Samuele.

Il tragico incidente che ha stroncato la vita di Samuele Micarelli

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Camerino, i mezzi di soccorso del 118, i vigili del fuoco e anche l’eliambulanza, che ha trasportato il ferito più grave all’ospedale regionale di Torrette, mentre gli altri due componenti che non sono invece in pericolo di vita sono stati trasferiti all’ospedale di Camerino.

Secondo una prima ricostruzione i quattro occupanti della 500 stavano rientrando da una festa di laurea, quando l’auto sulla quale viaggiavano ha finito contro un fusto, vicino alla carreggiata.

Samuele, seduto accanto al conducente, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo riportando ferite gravissime, tant’è che i soccorritori hanno tentato di rianimarlo sul posto senza riuscire ad avere risposta ai tentativi, rivelatisi vani. Con lui c’era anche il fratello gemello, Emiliano, che condivideva con il fratello la passione per la musica e che scriveva con lui i loro pezzi con il nome di battaglia Santi e Mati.

La famiglia era molto nota nella zona, anche per i trascorsi paterni: oggi Fabio Micarelli è collaboratore tecnico di Giampaolo alla Sampdoria ma vanta un curriculum importante.

La passione per la musica dei gemelli Micarelli

Noti nell’ambiente trap della scena locale, sui social sono presenti i contributi che hanno prodotti in questi pochi anni di attività come compositori, che abbinavano a una passione di famiglia, il calcio.

Questa tragedia, consumatasi nella notte tra sabato e domenica, ha toccato profondamente una comunità che conosceva assai bene la famiglia Micarelli e i gemelli, molto noti anche per via della loro sensibilità artistica e per lo sport.

Samuele agli studi alternava gli impegni da calciatore, che aveva continuato a rispettare con l’Asd Camerino Castelraimondo.

Il cordoglio di Sampdoria e Ancona

Diversi i messaggi di cordoglio, tra questi anche quello della Sampdoria, in considerazione dell’incarico di Fabio Micarelli, tecnico e attuale collaboratore della società blucerchiata.

“L’U.C. Sampdoria esprime il proprio cordoglio per la tragica scomparsa di Samuele Micarelli, figlio del collaboratore tecnico della prima squadra Fabio – scrive la società – Alla famiglia Micarelli le più sentite condoglianze da parte del presidente Marco Lanna e della società”.

Vicinanza alla famiglia è stata espressa anche dall’Ancona Calcio che ha salutato Samuele:

“La Società in tutte le sue componenti si stringe commossa al dolore della famiglia Micarelli per la tragica ed improvvisa scomparsa di Samuele, ex giocatore biancorosso e figlio del mister Fabio, porgendo di cuore le più sentite condoglianze per l’immensa perdita”.

I funerali si svolgono lunedì 13 giugno nel primo pomeriggio, alle 15:30 nella sua Camerino nella basilica di San Venanzio Martire.

