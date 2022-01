Ora è ufficiale: Giampaolo torna alla Sampdoria al posto di D'Aversa

19-01-2022 14:13

La Sampdoria ufficializza il nuovo allenatore al posto dell’esonerato Roberto D’Aversa: si tratta di Marco Giampaolo, che torna a sedersi sulla panchina blucerchiata dopo le tre stagioni tra il 2016 e il 2019.

Come si evince dal comunicato della società blucerchiata, Giampaolo ha firmato un contratto valido fino al prossimo 30 giugno con opzione per il rinnovo fino al 2024. “L’U.C. Sampdoria dà il bentornato a Marco Giampaolo in qualità di allenatore responsabile della prima squadra fino al 30 giugno 2022 con opzione fino al 30 giugno 2024”.

A breve Giampaolo dirigerà il suo primo allenamento al centro di Bogliasco, dove preparerà la sfida tutta ligure con lo Spezia, proprio la squadra a cui aveva detto ‘no’ a fine dicembre per la sostituzione di Thiago Motta.

L’aria di ‘casa’ potrebbe risultare rigenerante per Giampaolo, a caccia di riscatto dopo le esperienze fallimentari alla guida del Milan e del Torino che lo avevano allontanato dai radar della Serie A.

