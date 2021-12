Tragedia in Algeria: Sofiane Loukar muore in campo

26-12-2021 10:35

Un’altra terribile tragedia scuote il mondo il calcio. Sofian Loukar, 30 anni, è morto sul campo a causa di un improvviso malore che lo ha colto durante una partita di Seconda Divisione tra l’ASM Oran e il Mouloudia Saida.

Nel corso del match, il calciatore algerino ha rimediato un forte trauma cranico dopo un duro scontro di gioco.

Dopo essere stato soccorso è riuscito a tornare in campo per riprendere la partita, ma pochi minuti più tardi il capitano della formazione ospite è crollato al suolo, apparentemente a causa di un attacco cardiaco che non gli ha lasciato scampo.

Qualsiasi tentativo di soccorso si e rivelato inutile: la partita è stata immediatamente interrotta a causa della tragica scomparsa del calciatore.

OMNISPORT