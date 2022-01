Tragedia in Turchia: Ahmet Calik è morto in un incidente stradale

Una notizia tragica sconvolge il calcio turco. Ahmet Calik, giocatore del Konyaspor, è morto a seguito di un gravissimo incidente stradale. Aveva 27 anni.

Il difensore, nato ad Ankara il 26 febbraio del 1994 e trasferitosi al Konyaspor alle porte della stagione 2020-2021, ha vestito in carriera anche le maglie del Gençlerbirliği e del Galatasaray, club con il quale ha collezionato 56 gettoni di presenza in gare ufficiali.

Capitolo Nazionale, Calik ha rappresentato la Turchia tra il 2015 e il 2017 incamerando otto presenze con la maglia del proprio paese, oltre ad aver percorso tutta la trafila delle selezioni giovanili.

Una carriera spezzata nel pieno della maturità, vissuta totalmente al primo piano del calcio turco, come testimoniato dalle 192 apparizioni sul palcosenico della Süper Lig.

Una tragedia che ha travolto anche il Konyaspor, suo ultimo club, che ha espresso tutto il suo dolore attraverso un comunicato.

“Siamo profondamente addolorati per la perdita del nostro calciatore Ahmet Çalık, che ha conquistato l’amore dei nostri nostri tifosi dal primo giorno in cui è venuto al nostro Konyaspor. Condoglianze a tutti noi, in particolare alla famiglia del nostro calciatore Ahmet Çalık”.