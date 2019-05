Tragedia nel calcio: arbitro morto in campo

Ancora una tragedia sui campi di calcio: questa volta a morire colpito da un malore durante la partita non è un giocatore, ma l'arbitro. Il dramma in Bolivia, durante un match di prima divisione, Always Ready-Oriente Petrolero.

Il direttore di gara, Víctor Hugo Hurtado, al 50' si è accasciato al suolo a causa di un malore, e per i medici non c'è stato nulla da fare dopo un doppio arresto cardiorespiratorio. Il 32enne è stato trasportato d'urgenza in ospedale, ma i soccorsi sono stati vani dopo un secondo malore.

La partita, forse perché in un primo momento non si pensava che Víctor Hugo Hurtado fosse morto, è comunque proseguita con la direzione di un suo assistente e terminata sul punteggio di 5-0 per il club Always Ready. In molti hanno indicato l'altitudine dell'Estadio Municipal Villa Ingenio come una delle possibili cause del malore: è il più alto del mondo, trovandosi a 4.150 metri sul livello del mare.

Il presidente della Bolivia, Evo Morales, ha rilasciato questo comunicato: "Piangiamo la morte dell'arbitro Víctor Hugo Hurtado, mentre dirigeva la partita tra Always Ready e Oriente Petrolero. Inviamo le nostre condoglianze e solidarietà a familiari, amici e colleghi. Il calcio boliviano è in lutto".

SPORTAL.IT | 20-05-2019 11:10