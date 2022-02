Tragedia nel mondo dei motori: muore il talento Jakub Gurecky

08-02-2022 13:06

Ancora ai suoi albori, la nuova stagione motoristica si rivela subito portatrice di dramma e tristezza. Jakub Gurecky, promettente pilota ceco di 16 anni, ha perso la vita dopo un brutto incidente in allenamento lasciando ancora una volta sgomento e senza parole tutto il mondo delle due ruote.

Chi era Jakub Gurecky

Vincitore l’anno scorso della Northern Talent Cup, Gurecky era considerato uno dei volti più promettenti della nuova generazione.

Grazie ai quattro successi (abbinati ai due secondi e tre terzi posti) ottenuti in sella alla KTM del team JRT Brno Circuit, quest’anno il pilota ceco avrebbe dovuto debuttare avrebbe dovuto debuttare nella Red Bull Rookie Cup, manifestazione in cui certamente avrebbe potuto continuare a mettere in mostra il suo grande talento.

Morte Gurecky, l’annuncio sui social

Tutto ciò invece, sfortunatamente, non avverrà perché Gurecky, mentre si allenava con una minibike Ohvale sul circuito go-kart di Martin in Slovacchia, è rimasto vittima di un incidente che, a causa delle ferite subite, si è rivelato fatale.

L’annuncio della morte è stato dato sullo stesso profilo social del pilota con un messaggio davvero molto toccante.

“Amici, sono stato molto felice di essere qui con voi, mi è piaciuto molto, anche se è stato solo per un breve periodo, solo 16 anni. I sogni che avevo si sono avverati. Divertitevi e pensate a me qualche volta”.

Non solo Gurecky: tante perdite nell’ultimo periodo

I motori dunque piangono l’ennesima vittima di un mondo dove il rischio di perdere la vita spesso va di pari passo con le velocità raggiunte in pista.

Gurecky in questo senso è solo l’ultima di una lista che nel 2021 si è allungata a dismisura coi decessi di Jason Dupasquier (pilota di Moto3), Hugo Millan e Dean Berta Vinales (impegnato nel mondiale Supersport 300), promesse a cui giusto ieri si era aggiunto anche il nome di Jason Aguilar, pilota di MotoAmerica morto per un incidente in mountain bike.

La speranza è che questo elenco non debba essere aggiornata in questo 2022 che, a suo modo, ha già riservato parecchia amarezza.

