Dean Berta Vinales, la lettera di addio della sua fidanzata Rebecca

La tragica scomparsa di Dean Berta Vinales è ancora così presente e altrettanto assurda, nonostante i progressi raggiunti in termini di standard di sicurezza in pista, da scuotere sì il mondo del Motorsport ma chiunque abbia avuto davanti a sé le immagini, i video o anche solo lo strazio raccontato di quanti hanno avuto modo di affrontare un pezzo di strada insieme a questo giovane pilota, appena 15enne. Questo ragazzo spagnolo era il cugino di Maverick Vinales e la sua morte ha segnato appassionati, motociclisti e soprattutto la sua famiglia e i suoi affetti.

Dopo giorni di riflessioni, stordimento e inevitabile strazio per l’assurdità di questa morte, la sua fidanzata, Rebecca Ortolà, atleta a sua volta, ha rotto il silenzio sui social per condividere un ricordo di Dean con i suoi followers:

“Perché? Perché la vita è così e ti porta via le persone che ami di più in questo mondo? Non ho la forza né le parole per esprimere il mio dolore in questo momento. Dal giorno in cui ti ho incontrato, abbiamo iniziato a parlare ogni giorno fino a quando te ne sei andato… – scrive la ragazza -. Dal primo giorno ho saputo che eri tu, nonostante i nostri alti e bassi nella relazione, ero sicura che saremmo rimasti insieme SEMPRE, non importa cosa, saremmo stati sempre tu ed io. Mi mancheranno i tuoi messaggi ogni mattina: ‘Buongiorno mia pichucha, com’è stata la tua giornata’. O i tuoi messaggi romantici che mi dicono: ‘la mia vita senza di te non ha senso, grazie per essere con me nonostante tutto, ti amo’, o quei messaggi come: ‘sei la migliore fidanzata del mondo, non so come hai potuto notarmi, non ti merito…’ SI, ti merito, hai meritato tutto il bene in questa vita. La tua famiglia e i tuoi amici saranno sempre con te. Chi mi manderà un messaggio di buongiorno quando mi sveglierò… Mi hai lasciato un vuoto così profondo… Ti prometto che ci vedremo presto, la tua pichucha. Come dicevi tu: ‘sempre insieme, vita mia’. Ti amo con tutto il mio essere. Riposa in pace tesoro, tu sai tutto”.